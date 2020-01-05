Дудку и Бессарабова этапировали в Ставропольский край

Осужденных по делу «украинских диверсантов» Алексея Бессарабова и Владимира Дудку этапировали на территорию РФ в Ставропольский край и поместили в разные колонии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook «Свободу узникам Кремля».
Отмечается, что Бессарабова доставили в колонию № 1 Ставропольского края.
Дудку, по словам правозащитников, этапировали в колонию № 11 Ставропольского края.
Сын Бессарабова Илья Каверников рассказал, что отец находился в ужасных условиях при этапировании, из-за чего у него значительно ухудшилось состояние здоровья.
«У него повысилось давление — 100 на 170. Из-за холода и постоянных перемещений в спецвагонах и автозаках обострились хронические болезни, которые проявились после ареста. На этапе до Пятигорска Владимир вместе с другими заключенными более трех часов мерз в автозаке, потом еще шесть часов его держали „в карантине“, где тоже холодно, ждали, пока их распределят по камерам», — рассказал Каверников.
Ранее сообщалось, что украинских политзаключенныых Владимира Дудку и Алексея Бессарабова вывезли из аннексированного Крыма в российский Краснодар.
В апреле «суд» Симферополя в аннексированом Крыму вынес приговор Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову. Украинцев приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Их признали виновными в подготовке диверсий в Крыму.
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