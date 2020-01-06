В джунглях Индонезии нашли самый большой цветок в мире

В Индонезии нашли цветок, диаметром более 120 см, что делает его самым большим цветком, который когда-либо фиксировали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
«Раффлезия, что недавно зацвела в лесу на Западе Суматры, имеет диаметр около 120 сантиметров, что делает ее самым большим цветком, который когда-либо фиксировали», — сообщили в СМИ.
Отмечается, что предыдущий рекорд принадлежал раффлезии, которая была на 10 сантиметров меньше и выросла с того же растения. Этот рекорд был зафиксирован в 2017 году.
«У растения нет корней или листьев — оно паразит. Раффлезия питается растением-хозяином, чтобы жить, беря от него воду и питательные вещества. Она заметна только тогда, когда прорывается через растение-хозяина, чтобы раскрыть цветы», — указано в сообщении.
Также отмечается, что цветок имеет неприятный запах, похожий на гнилое мясо. Таким образом цветок привлекает насекомых, которые его опыляют. Цветет растение недолго — всего неделю.
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