Компания Microsoft, на которую ранее подали в суд, прекратит поддержку операционной системы Windows 7. Об этом говорится на официальной странице компании.
Так, сообщается, что Microsoft прекратит поддержку Windows 7 14 января 2020 года.
После этого пользователи не смогут обратиться в техническую поддержку, обновлять, а, следовательно, станут подвергаться повышенной угрозе атаки вирусов.
В компании подчеркнули, что эту новость, вероятно, в мире воспримут непросто, но все изменения к лучшему.
Также в Microsoft напомнили, что операционная система Windows 7 была разработана более десяти лет назад и уже не может отвечать современным требованиям безопасности.
«Изменения не всегда даются легко, так что будем рады помочь вам советом», — добавили в компании.
Пользователям Windows 7 посоветовали обновить устройства до Windows 10. При разработке Windows 10 проблемам кибербезопасности уделялось особое внимание, поэтому система должна эффективно защищать от осложненных киберугроз.
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