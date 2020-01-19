Медведев останется председателем партии Путина

Бывший российский премьер Дмитрий Медведев, назначенный ранее на должность заместителя главы Совета безопасности РФ, заявил, что сохранит за собой пост председателя правящий в РФ партии «Единая Россия».
«Если говорить о конкретной новой работе, то замещение этой должности не противоречит тому, чтобы заниматься политической деятельностью, в том числе деятельностью по руководству партией, я остаюсь председателем партии «Единая Россия», — сказал он в интервью российскому Первому каналу.
По словам Медведева, партия единороссов — это «ведущая политическая сила, это правящая партия, на ней лежит огромная ответственность перед людьми, перед страной за развитие страны».
Напомним, 16 января секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщил, что Медведев в должности заместителя председателя Совета безопасности РФ останется председателем партии. Как он отметил, никаких законодательных ограничений, связанных с назначением на должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и совмещением этой позиции с позицией председателя политической партии, не существует.
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