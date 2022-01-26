Путинская «Единая Россия» предложила поставить оружие ДНР и ЛНР

Глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев обратился к руководству РФ с просьбой оказать помощь самопровозглашенным ДНР и ЛНР, поставив военную продукцию. Об этом говорится в Telegram-канале правящей в РФ партии.
«Обращаемся к руководству нашей страны оказать помощь Луганской и Донецкой республикам в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности их граждан», — заявил он.
По его словам, страны НАТО якобы продолжают «накачивать» Украину западным летальным оружием и это не может не беспокоить Россию. «Это большая опасность, это подготовка к боевым действиям, не иначе», — отметил Васильев.
Ранее 26 января с аналогичным предложением выступил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. Он также отметил, что оружие необходимо самопровозглашенным республикам для повышения обороноспособности и сдерживания «военной агрессии» Украины.
Предложения о поставке вооружений на Донбасс звучат на фоне ожидания письменного ответа США по предложенным Москвой гарантиям безопасности. Встречи по этой теме между Россией, США и НАТО в середине января прошли безрезультатно. Москва тогда настаивала на исключении возможности членства Украины в альянсе. В НАТО заявили, что не пойдут на это.
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