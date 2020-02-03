Вчерашняя погода в Киеве соответствовала норме для апреля

В воскресенье 2 февраля температура в Киеве побила два рекорда, установленных в 2002 году, сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

«2 февраля после полудня столбик максимального термометра поднялся до +10,7°С, что на 1,4°С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 2002 году», — указывается в сообщении.

Благодаря этому также выросло значение среднесуточной температуры — 2 февраля 2020 года она составила +7,9°С, что на 1,6°С выше предыдущего рекорда, также установленного в 2002 года.

«По климатической нормой такое значение соответствует температуре конца первой декады апреля», — отмечают в обсерватории.