Во Франции потребовали признать азартной видеоигру FIFA

Парижские юристы Карим Морад-Лахуази и Виктор Загури обратились в суд с иском против компании Electronic Arts, сообщает L’Equipe. Адвокаты потребовали признать азартной игрой режим Ultimate Team в футбольном симуляторе FIFA, который выпускает EA.

Адвокаты считают, что Ultimate Team, который является одним из разделов игры FIFA с 2009 года, работает по принципу казино. В режиме Ultimate Team игроки собирают состав команды из наборов карточек, которые продаются FIFA. Имена футболистов, которые попадают в эти наборы, определяются случайным образом. При этом пользователи могут покупать и продавать друг другу отельные карточки на специальной платформе.

«Мой клиент потратил €600 за пять месяцев, не получив ни одного топ-футболиста. Разработчики этого режима игры создали иллюзорную и особенно затягивающую систему. Чем больше вы платите, тем больше у вас шансов получить топ-игрока», — заявил Загури.

Юристы выразили надежду, что судебный иск к EA Sports позволит им получить представление об алгоритме, который генерирует распределение карточек футболистов в наборах.

«Сегодня 11-летний или 12-летний ребенок может играть в футбол и тратить деньги, так как в этом режиме нет родительского контроля. В Бельгии и Нидерландах уже занялись этой проблемой», — сказал Загури.

EA пока не реагировала на этот иск.