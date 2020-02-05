В Китае массово закрываются магазины и рестораны

Немецкий производитель спортивной одежды и обуви Adidas AG вынужден временно закрыть ряд магазинов в Китае. Об этом сообщила в среду ТАСС представитель компании Клаудиа Ланге.
«Мы следуем предписаниям властей на месте. К этому также относится закрытие существенного числа наших магазинов в стране. Кроме того, мы наблюдаем схожее развитие событий в рамках наших франшиз. Мы можем подтвердить, что в настоящее время переживаем негативное влияние на наш бизнес в Китае. Впрочем, на данный момент пока рано судить о степени такого влияния», — сообщила она.
В Китае насчитывается около 500 фирменных магазинов Adidas.
Многие компании приостановили работу на территории Китая из-за вспышки коронавируса. Так, свои офисы в Китае закрыла Google, Toyota и General Motors продлили новогодние каникулы для работников до 9 февраля. Половину своих кофеен в Китае временно закрыла компания Starbucks.
Отметим, что проблемы в Китае сейчас не только у международных сетей. Значительная часть ресторанов Пекина приостановила работу из-за вспышки нового типа коронавируса. Так, в китайской столице остаются открытыми около 11,5 тыс. ресторанов, что равно примерно 13% от их общего числа.
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