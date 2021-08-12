Adidas продает Reebok за €2,1 млрд

Adidas объявил в четверг, что продает Reebok американской компании Authentic Brands Group (ABG) за €2,1 млрд. После пандемии производитель спортивной одежды решил сфокусироваться на развитии своего основного бренда.
«Reebok является важной частью adidas, и мы благодарны за вклад, который бренд и стоящая за ним команда сделали в нашу компанию. Мы считаем, что после смены владельца бренд Reebok получит хорошие возможности для долгосрочного успеха», — сказал гендиректор немецкого концерна Каспер Рорстед.
Adidas приобрел Reebok в 2006 году за $3,8 млрд и бросил силы на поддержание компании в конкурентном поле с другими брендами, такими как Nike.
В октябре 2020 года СМИ узнали о планах по продаже бренда, но Рорстед отвергал «слухи». При этом с 2016 года Adidas закрывал «убыточные» магазины Reebok, продажи в которых в период пандемии сократились на 42%.
В феврале 2021 года в Adidas официально заявили, что собираются продавать Reebok.
Сделка с ABG намечена на первый квартал 2022 года. Adidas также намерен разделить большую часть денежных поступлений от сделки со своими акционерами.
Reebok — последнее приобретение ABG, которая недавно добавила в свой арсенал брендов Forever 21, Barneys New York, Eddie Bauer и Brooks Brothers. Годовой объем продаж группы составляет более $14 млрд, и в июле компания подала заявку на IPO.
Концерн Adidas AG, основанный в 1924 году Адольфом Дасслером, — один из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря.
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