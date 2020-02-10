В Японии озвучили сроки выпуска собственной криптовалюты

Япония должна выпустить цифровую иену в течение 2-3 лет, заявил глава комиссии по исследованию банковских и финансовых систем либерально-демократической партии Японии Козо Ямамото. По его словам, правительство включит разработку своей криптовалюты в среднесрочную программу развития и сделает одним из ключевых векторов, передает Reuters.

«Чем скорее, тем лучше. Мы подготовим соответствующие предложения для включения в число ключевых векторов государственной политики и надеемся, что это произойдет через два-три года», — сказал Ямамото.

Он добавил, что каждой стране следует контролировать потоки денежной массы с помощью собственной цифровой платежной системы. Это может предотвратить большие колебания во время кризиса и стабилизировать экономику, отметил политик.

30 января заместитель главы Банка Японии Масаеси Амамия подчеркнул, что государству крайне важно подготовиться к запуску национальной цифровой валюты. В ней может резко появиться необходимость из-за растущего спроса со стороны общественности, вызванного высокой скоростью развития инноваций в сфере платежей, пояснил представитель ведомства.