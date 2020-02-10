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Павел Дуров запускает полностью анонимный интернет

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Павел Дуров запускает полностью анонимный интернет

На официальном ресурсе проекта Telegram Open Network Павла Дурова опубликована инструкция по созданию сайтов в децентрализованной сети TON, которая может стать альтернативой популярной даркнет-платформе Tor. Об этом сообщает Cnews.

Команда Telegram запустила инструмент TON Sites, позволяющий создавать и получать доступ к сайтам в децентрализованной сети TON (Telegram Open Network). В силу особенностей архитектуры сети ее пользователей значительно сложнее идентифицировать. Ограничить доступ к сайту в ней, вероятно, тоже будет непросто.

С технической точки зрения сайты TON мало чем отличаются от обычных веб-страниц, однако доступ к ним осуществляется посредствам сети TON, которая работает поверх интернета (так называемая оверлейная сеть). По такому же принципу, функционируют известные проекты анонимных одноранговых сетей вроде I2P и Tor.

Подобные сети (их еще называют даркнетом или темным интернетом) привлекают самую разную аудиторию: от любителей анонимно пообщаться, до крупных подпольных площадок, которые занимаются торговлей наркотиками, оружием и другими видами незаконной деятельности.

Каждый сайт в сети TON обладает особым ADNL-адресом (взамен более привычного адреса IPv4 или IPv6) и способен принимать HTTP-запросы через протокол RLDP вместо TCP/IP. Шифрование трафика обеспечивает протокол ADNL, поэтому в использовании HTTPS необходимости нет, отмечают представители команды Telegram.

Попасть на TON-сайт можно с помощью любого популярного браузера. Однако предварительно пользователю придется установить и настроить специальный прокси-сервер (HTTP->RLDP), который выступает в роли шлюза между общедоступным интернетом и скрытой сетью TON. Создателю TON-сайта, в свою очередь, придется развернуть так называемый обратный прокси (RLDP->HTTP).

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TON-сайты могут содержать гиперссылки формата ton://, при переходе по которым можно будет совершить платеж с помощью криптовалюты Gram, использующей инфраструктуру сети TON.

TON – это блокчейн-платформа, транзакции внутри которой, по заверениям разработчиков, обрабатываются существенно быстрее в сравнении с Ethereum и Bitcoin.

Концепция TON разработана Павлом и Николаем Дуровыми, которые привлекли под этот проект инвестиции в несколько миллиардов долларов в рамках ICO и запланировали перевод на TON своего популярного мессенджера Telegram.

Павел Дуров, Telegram, TON
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