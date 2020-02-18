Дело «бриллиантовых прокуроров» передано в другой суд

Уголовное производство по обвинению так называемых «бриллиантовых прокуроров» передано на рассмотрение Облонского районного суда из Голосеевского ввиду неэффективности рассмотрения и нарушения разумных сроков, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
«18 февраля 2020 года Киевский апелляционный суд, рассмотрев ходатайство Офиса Генерального прокурора, принял решение передать в другой суд производство по факту получения бывшим заместителем прокурора Киевской области и первым заместителем начальника Главного следственного управления ГПУ неправомерной выгоды в особо крупных размерах, совершенное по предварительному сговору лиц (ч.4 ст. 368 УК)», — сообщил Офиса генпрокурора.
По информации Офиса, дело «бриллиантовых прокуроров в ближайшее время будет направлено на рассмотрение в Оболонский райсуд из Голосеевского «ввиду неэффективности судебного рассмотрения и нарушения разумных сроков».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016