Дело «бриллиантовых прокуроров» передано в другой суд

Уголовное производство по обвинению так называемых «бриллиантовых прокуроров» передано на рассмотрение Облонского районного суда из Голосеевского ввиду неэффективности рассмотрения и нарушения разумных сроков, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

«18 февраля 2020 года Киевский апелляционный суд, рассмотрев ходатайство Офиса Генерального прокурора, принял решение передать в другой суд производство по факту получения бывшим заместителем прокурора Киевской области и первым заместителем начальника Главного следственного управления ГПУ неправомерной выгоды в особо крупных размерах, совершенное по предварительному сговору лиц (ч.4 ст. 368 УК)», — сообщил Офиса генпрокурора.

По информации Офиса, дело «бриллиантовых прокуроров в ближайшее время будет направлено на рассмотрение в Оболонский райсуд из Голосеевского «ввиду неэффективности судебного рассмотрения и нарушения разумных сроков».