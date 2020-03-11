Подозреваемого в убийстве Гандзюк экстрадируют в Украину

В Офисе генерального прокурора подтвердили, что Алексей Левин, подозреваемый в причастности к убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк, будет экстрадирован из Болгарии в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

«В среду, 11 марта 2020 года, Апелляционный суд г. Бургас (Республика Болгария) оставил в силе решение суда первой инстанции о выдаче в Украину для привлечения к уголовной ответственности лица, подозреваемого в причастности к нападению на общественную активистку Екатерину Гандзюк», — говорится в сообщении.

В Офисе генерального прокурора добавили, что после фактической передачи Левина Украине будут проведены необходимые процессуальные действия для скорейшего расследования совершенного преступления и передачи в суд обвинительных актов в отношении его участников.