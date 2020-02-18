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У вкладчиков «Укрбуда» украли 180 миллионов

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У вкладчиков «Укрбуда» украли 180 миллионов

Государственное бюро расследований сообщает, что из «ФК «Житло-капитал», выступающего фондом финансирования строительства объектов «Укрбуда», за 2016-2019 года выведено более 180 миллионов гривен на счета подконтрольных физических лиц.

Соответствующее постановление суда от 19 декабря 2019 года опубликовано в Едином госреестре судебных решений

Всего ГБР изучает 29 ЖК, куда вложилось 13 тысяч семей.

Согласно документу, в уголовном деле от 12 августа 2019 года расследуется вероятное присваивание денежных средств инвесторов строительства служебными лицами компаний ООО «ФК «Житло-капитал», ООО «Укрбуд девелопмент», ООО «Спецбуд-плюс», ООО «Инвестиционная компания «Укрбуд Инвест».

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Напоминим, что бывший владелец «Укрбуда» Максим Микитась сейчас находится под сдедсвтием по другому делу. В выводе средств он винит менеджмент компании.

12 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что «Киевгорстрой» достроит все объекты скандального «Укрбуда».

Укрбуд, Житло-Капитал
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