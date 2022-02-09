Януковичу сообщили о подозрении в подстрекательстве к дезертирству

Правоохранители уведомили экс-президента Виктора Януковича о подозрении в подстрекательстве военнослужащих Управления государственной охраны, которые выполняли задачи по обеспечению его личной безопасности, к совершению дезертирства, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

«23 февраля 2014 года бывший президент Украины, находясь на территории одной из воинских частей Черноморского флота Российской Федерации в Гагаринском районе города Севастополя, подстрекал военнослужащих Управления государственной охраны Украины, непосредственно выполнявших задачи по обеспечению его личной безопасности, к совершению дезертирства», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в результате таких действий экс-президента Украины, бывший замначальника УГО — начальник Службы безопасности президента Украины уклонился от дальнейшего прохождения военной службы и уехал в РФ.

Как сообщалось, 1 февраля 2022 года Печерский райсуд Киева вынес решение о заочном аресте начальника охраны экс-президента Украины Виктора Януковича и разрешил заочное следствие по обвинению его в незаконной переправке лиц через границу и дезертирстве.

«При участии прокуроров Офиса генерального прокурора Печерский райсуд Киева избрал бывшему заместителю начальника Управления государственной охраны Украины — начальнику службы безопасности президента Украины меру пресечения в виде содержания под стражей и предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении него», — сообщили тогда в Офисе генпрокурора Украины.

По информации ОГП, это судебное решение дает право стороне обвинения начать в отношении экс-заместителя начальника Управления государственной охраны Украины процедуру экстрадиции и провести досудебное расследование при отсутствии подозреваемого (in absentia).

«Бывший начальник службы безопасности президента Украины подозревается в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и дезертирстве, состоявшихся по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.332, ч.2 ст.408 УК Украины)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в феврале 2014 года подозреваемый, являясь военнослужащим высшего офицерского состава, с целью укрывательства бывшего президента Украины на территории Российской Федерации, незаконно пересек государственную границу Украины вместе с ним.

7 февраля 2022 года Государственное бюро расследований вызвало бывшего президента Виктора Януковича на допрос: экс-президенту необходимо было явиться к следователю 9 февраля.

Повестка о вызове на допрос Януковича была опубликована в газете «Урядовый курьер». «Вам необходимо явиться 9 февраля в 9.00 в ГБР... для получения... уведомления о подозрении в уголовном производстве... и допроса как подозреваемого», — говорится в документе.