Причиной исчезновения рейса MH370 в 2014 году назвали самоубийство пилота

Бывший премьер-министр Австралии Тони Абботт заявил, что причиной исчезновения воздушного судна в Индийском океане в 2014 году стало самоубийство пилота. Об этом в среду сообщило издание The Australian.
«Я очень четко понимал, что высшие чины малайзийского правительства с самого начала думали, что это было самоубийство пилота. Я не буду говорить, кто кому и что сказал, но мне было совершенно ясно, что они прекрасно понимали, что именно это и произошло», — цитирует издание Абботта, занимавшего в момент крушения пост премьер-министра Австралии.
Абботт также отметил, что исчезновение 239 человек должно быть досконально расследовано странами, граждане которых находились на борту исчезнувшего лайнера.
Принадлежавший авиакомпании Malaysia Airlines самолет Boeing 777-200 вылетел из Куала-Лумпура в Пекин в ночь с 7 на 8 марта 2014 года и примерно через два часа пропал с экранов радаров. На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа.
В январе 2015 года власти Малайзии признали, что самолет потерпел катастрофу, а все находившиеся на его борту погибли. Никаких следов пропавшего авиалайнера до сих пор не обнаружено.
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