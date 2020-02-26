Зеленский подпишет указ о Дне сопротивления Крыма российской оккупации

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в среду подпишет указ Дне сопротивления Крыма российской оккупации, который будет отмечаться ежегодно 26 февраля.
«Сегодня мною подписывается указ о Дне сопротивления оккупации Автономной республики Крым. Этот день будет отмечаться ежегодно 26 февраля», — сказал Зеленский на форуме «Age of Crimea 2020» в среду в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
Он напомнил, что 6 лет назад в этот день в Симферополе собрались тысячи людей, крымских татар, чтобы защитить единство Украины.
«Возвращение Крыма Украине — это просто моя цель, как президента или позиция как гражданина Украины, это не только наша общая мечта, это залог безопасности на планете, это восстановление мира», — подчеркнул Зеленский.
Он также подчеркнул, что государство ежедневно работает по освобождению незаконно удерживаемых Россией в Крыму, на оккупированных территориях Донбасса и на своей территории граждан Украины.
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