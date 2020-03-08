В России выявили еще три случая заражения новым вирусом

В России зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом, сообщили журналистам в оперативном штабе.

Заболевшие — жители Московской, Белгородской и Калининградской областей, все они посещали Италию в последние две недели. Сейчас они находятся в инфекционных боксах, заражение коронавирусом подтверждено «в установленном порядке», сообщает оперштаб.

Власти устанавливают круг людей, с которыми контактировали заболевшие, они будут помещены под медицинское наблюдение.