В России уже более 400 заразившихся коронавирусом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что за последние сутки количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в России увеличилось до 438.

«В России ситуация развивается не так остро, как в других, особенно в европейских странах. За сутки зафиксирован 71 случай и 17 человек выздоровели, всего это 438 заболевших», — сказал он на встрече с вице-премьерами, передают российские СМИ.

Мишустин отметил, что что ситуация с распространением коронавируса в мире остается сложной, число случаев заражения по состоянию на 22 марта составило 376 тыс. человек.