Погода в Киеве поставила еще два новых рекорда

Ночь на 10 марта в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет наблюдений, сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
«Ночь на 10 марта в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет. Температура под утро не опустилась ниже 6,8°, таким образом превысив предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован в 1914 году, на 1,3°», — указывается в сообщении.
Ещё один рекорд был установлен ночью 8 марта — температура не опустилась ниже 7° тепла, что на 2,2° выше, чем рекорд, установленный в 1906 году.
В целом, отмечают в обсерватории, температура первой декады марта превышает норму на 9,5° и соответствует климатической норме первой декады апреля.
Всего с начала марта в Киеве было установлено 7 температурных рекордов.
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