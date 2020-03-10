Еще один матч Лиги Чемпионов пройдет без зрителей из-за коронавируса

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Наполи» пройдет без зрителей из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте каталонской команды.

«Барселона» и «Наполи» сыграют на стадионе «Камп Ноу», вмещающим 100 тыс. зрителей, в столице Каталонии. Встреча пройдет 18 марта. Первая игра проходила 25 февраля в Неаполе и завершилась вничью 1:1.

Ранее стало известно, что при пустых трибунах пройдет матч Лиги чемпионов между ПСЖ и дортмундской «Боруссией», запланированный на 11 марта.

По данным на 10 марта, количество заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 113 тыс. Человек. Более 4 тыс. скончались. В Испании зафиксировано около 700 случаев заболевания.