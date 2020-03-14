Украина приостанавливает работу более сотни пунктов пропуска из-за коронавируса

Украина на период карантина в связи с распространением коронавируса приостанавливает работу 107 пунктов пропуска через государственную границу. Об этом в субботу на брифинге сообщил председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.
«Из 230 действующих пунктов пропуска через государственную границу остаются работать 123. 107 до 3 апреля временно прекращают свою работу. Мы выбрали такие пункты пропуска, где у нас идет небольшое движение пассажиров. Например, есть такие пункты, где могут за сутки пересечь границу три-пять человек», — сказал Дейнеко.
По его словам, Украина оставила необходимое количество пропуска с каждой смежной страной. «Могу заверить, что этого будет достаточно для того, чтобы обеспечить стабильные пропускные операции на любом участке границы», — заверил Дейнеко.
Напомним, что Кабинет министров в среду ввел трехнедельный карантин на всей территории страны из-за распространения коронавируса.
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