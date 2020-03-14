МАУ выполнит дополнительные рейсы для возвращения в Украину граждан, находящихся за границей

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) планирует в ближайшие двое суток выполнить несколько дополнительных регулярных рейсов для возвращения в Украину граждан, находящихся за границей.

«В настоящее время МАУ планирует выполнение на протяжении ближайших двух суток дополнительных регулярных рейсов для вывоза граждан Украины», — сообщила пресс-служба авиакомпании в Facebook.

Как отмечается в пресс-релизе, согласно заявлению президента Украины в 00:00 17 марта в Украине закрывается регулярное пассажирское авиасообщение. «Наши пассажиры — соотечественники, которые находятся за рубежом, должны вернуться домой до этого срока, воспользовавшись всеми возможными средствами транспортного сообщения. Граждане Украины, а также иностранцы, которые имеют право на постоянное или временное проживание в Украине, могут вернуться в Украину рейсами „МАУ“, которые будут выполняться до конца суток 16 марта», — напоминает авиакомпания.

В «МАУ» подчеркивают, что авиакомпания окажет максимальное содействие соотечественникам в возвращении домой.

«Мы возьмем на борт столько пассажиров, сколько кресел есть в самолете. Для большинства рейсов будет введена компоновка салона в полный эконом-класс», — указывается в сообщении.

Чартерные рейсы, запланированные на даты после 16 марта, будут выполняться по расписанию исключительно на возвращение в Украину.

«Гражданам Украины, которые не успеют вернуться домой в течение 15-го — 16-го марта, нужно обратиться в украинские консульства за рубежом. По заявлению президента Украины, власть будет организовыватьспециальные отдельные нерегулярные рейсы для возвращения сограждан домой. Мы как авиакомпания „МАУ“ заверяем, что будем оказывать всяческую поддержку органам государственной власти по возвращению домой наших сограждан», — подчеркивают в авиакомпании.