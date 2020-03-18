Кабмин ввел 65% пошлины на российскую электроэнергию и уголь

Кабинет министров принял решение о введении специальной пошлины для российских электроэнергии и угля, кроме антрацита и коксующегося.
Соответствующее решение представил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, сообщает Укринформ.
«Предлагается ввести специальную пошлину на отдельные товары происхождением из РФ, которые ввозятся на таможенную территорию Украины, — для электрической энергии согласно кодам и всех типов угля, кроме антрацита и коксующегося угля — в размере 65% с 1 апреля 2020 года», — сказал Петрашко.
Как сообщалось, Кабинет министров в октябре 2019 г. установил 2% пошлину на импорт электроэнергии из России.
Украина 1 октября 2019 года возобновила коммерческий импорт электроэнергии из РФ.
В целом пять украинских компаний выкупили доступ к 1,1 ГВт пропускной способности сетей для импорта электроэнергии из России в октябре прошлого года.
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