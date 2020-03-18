Коронавирус способен до трех часов держаться в воздухе

Коронавирус, вызывающий заболевание COVID-19, способен сохранять заразность несколько часов в воздухе и до суток на некоторых поверхностях. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными в США, говорится в сообщении Национального института аллергических и инфекционных заболеваний.

Чтобы выяснить устойчивость вируса, исследователи распыляли его в составе аэрозоля на разные поверхности. Таким образом они имитировали распространение вируса при чихании, кашле или любых контактах инфицированного человека с какой-либо поверхностью.

Как показали полученные данные, на таких поверхностях, как картон, вирус SARS-CoV-2 (ранее он временно обозначался как 2019-nCoV) можно обнаружить спустя 24 часа после попадания. На пластике вирус сохраняет жизнеспособность несколько суток, как и на нержавеющей стали. Хуже всего он чувствует себя на некоторых металлах — его частицы гибнут на медных поверхностях через четыре часа. В воздухе на частицах аэрозоля вирус сохраняет жизнеспособность около трех часов.

Ученые сравнили распространение SARS-CoV-2 с его предшественником, вирусом SARS-CoV-1, чье распространение в 2002 — 2003 годах привело к пандемии SARS (атипичной пневмония). Тогда заразились более 8 тыс. человек, более 800 погибли. Как показало исследование, жизнеспособность обоих вирусов примерно одинакова. Причиной, что новый коронавирус оказался намного более заразным и распространился по всему миру, ученые назвали то, что инфицированные люди некоторое время способны распространять его, не демонстрируя каких-либо симптомов ОРВИ.