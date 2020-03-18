Цена нефти упала до уровня сентября 2003 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 6,9%, достигнув $26,75 за баррель, следует из данных торговой площадки на 15:23 по Киеву.

На минимуме нефть опустилась до отметки $26,66.

Цена на майские фьючерсы WTI упала ниже $25 за баррель, снизившись на 10,57%, до уровня $24,44.

В последний раз нефть Brent находилась на этом уровне в сентябре 2003 года.