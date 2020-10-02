Цены на нефть Brent впервые с июня упали ниже $39

Стоимость декабрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE в моменте падала до $38,97 за баррель впервые с 16 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже.

Впоследствии к 14:26 по Киеву цена на Brent восстановилась до $39,21, но это все равно на 4,2% меньше уровня закрытия предыдущей сессии. Фьючерс на американскую нефть марки WTI с исполнением в ноябре снизился на 3,73% до $38,72.

Президент США Дональд Трамп объявил, что у него и его жени Мелании обнаружили коронавирус. «Мы немедленно уходим на карантин и начинаем процесс выздоровления. Мы пройдем через это вместе», — написал глава государства в Twitter.

Инвесторы расценили заболевание Трампа как еще один признак усиления второй волны пандемии COVID, что приведет к снижению мирового спроса на энергоносители.