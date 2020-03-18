Цена нефти Brent упала уже ниже $26

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 9,57%, до $25,98 за баррель, следует из данных торговой площадки.
В последний раз нефть данного сорта находилась на этом уровне в сентябре 2003 года.
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