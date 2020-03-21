На Тернопольщине коронавирус обнаружили у священника

Житель Тернопольщины, у которого накануне подтвердили коронавирус, оказался священником.

Об этом информирует Тернопольская ОГА.

«Члены региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Тернопольской областной государственной администрации проголосовали за введение в области режима чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении.

Как отмечается, 57-летний житель райцентра Залещики, у которого обнаружили коронавирус, — священнослужитель, у него большая семья. Он находится в изоляции, врачи оценивают его состояние как средней тяжести, мужчине предоставляется симптоматическое лечение. Устанавливаются контактные лица.

В Залещицком и соседних районах усилят ограничения в передвижении, поясняют в ОГА. На выездах из районного центра установят полицейские посты, правоохранители будут проводить скрининг.