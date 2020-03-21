Помпео винит Россию и Китай в искажении информации о пандемии

Государственный секретарь США Майк Помпео на пресс-конференции оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Вашингтоне заявил, что Россия, Китай и Иран намеренно распространяют искаженную информацию о мерах, предпринимаемых для борьбы с инфекцией. Запись выступления опубликована в официальном Twitter Государственного департамента.

По словам Помпео, цель этих государств — приуменьшить усилия Соединенных Штатов в борьбе с коронавирусом.

Помпео также сообщил, что США напрямую обращались к этим трем странам, чтобы те прекратили кампанию по дезинформации.

В начале недели Financial Times сообщила о существовании закрытого доклада Евросоюза, в котором говорилось о развернутой прокремлевскими СМИ кампании по дезинформации о том, как в странах Запада борются с распространением коронавируса.

По данным газеты, целью этой кампании является распространение паники, а также попытка разделить европейское общество. Как утверждается в документе, основные распространители дезинформации — аккаунты в соцсетях, которые формируют представление о коронавирусе как об искусственной болезни, превращенной в оружие.