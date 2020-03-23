«АТБ» повышает цены на продукты и товары первой необходимости

«АТБ-Маркет» повышает цены на социальные категории продуктов питания и товары первой необходимости.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

В компании сообщают, что продукты «борщевого набора» (картофель, капуста, лук, морковь) подорожали на 35-128%, сахар — на 8%, макаронные изделия — на 9,5%, крупы — на 11%, гречка — на 51%, муку — на 5%, яйца — на 6%.

«Компания „АТБ-Маркет“ вынуждена повысить цены на продукты питания и товары первой необходимости. Такая ситуация связана со стремительным ростом закупочных цен от поставщиков не только для торговой сети АТБ, но и для всех операторов украинского рынка розничной торговли», — говорится в сообщении.

По данным компании, повышение цен поставщиков связанные с карантинными мерами, в частности с запретом на большое количество работников в одном помещении, транспортными ограничениями.