«АТБ» повышает цены на продукты и товары первой необходимости

«АТБ-Маркет» повышает цены на социальные категории продуктов питания и товары первой необходимости.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.
В компании сообщают, что продукты «борщевого набора» (картофель, капуста, лук, морковь) подорожали на 35-128%, сахар — на 8%, макаронные изделия — на 9,5%, крупы — на 11%, гречка — на 51%, муку — на 5%, яйца — на 6%.
«Компания „АТБ-Маркет“ вынуждена повысить цены на продукты питания и товары первой необходимости. Такая ситуация связана со стремительным ростом закупочных цен от поставщиков не только для торговой сети АТБ, но и для всех операторов украинского рынка розничной торговли», — говорится в сообщении.
По данным компании, повышение цен поставщиков связанные с карантинными мерами, в частности с запретом на большое количество работников в одном помещении, транспортными ограничениями.
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