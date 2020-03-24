«АТБ» вводит специальное время для посещения магазинов пожилыми людьми

ООО «АТБ-Маркет», владеющее в Украине сетью магазинов формата «дискаунтер» и входящее в корпорацию «АТБ», вводит в своих супермаркетах отдельное время с 9 до 10 утра для посещения магазинов пенсионерами и пожилыми людьми.

«Учитывая, что магазины сети „АТБ“ посещает большое количество людей пожилого возраста, а, как известно, именно они сейчас находятся в группе наибольшего риска при заражении коронавирусом, компания вводит регламентный час для пенсионеров», — сообщила пресс-служба АТБ.

Компания призывает покупателей отнестись с пониманием к нововведениям и не посещать магазины с 9 до 10 утра, чтобы позволить пожилым людям совершать покупки без угрозы здоровью.

Как сообщалось, АТБ ввел ограничения на количество посетителей, которые могут одновременно находиться в магазине. Компания также ввела во всех магазинах ограничения по продаже товаров в одни руки.