Кабмин погасил часть долгов перед горняками

Перед горняками погасили задолженность по заработной плате за 2019 год и за февраль 2020 года на общую сумму 327 млн грн.

Об этом сообщил в. и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Виталий Шубин во время селекторного совещания с руководителями государственных угольных предприятий, сообщает пресс-служба министерства.

«Средства в сумме 327 млн грн поступили шахтерам. С шахтерами рассчитались за 2019 год и за февраль 2020 года», — говорится в сообщении.

Участники совещания также обсудили вопросы безопасности и эффективного использования транспорта для подвоза работников, выплаты энергогенерирующими предприятиями задолженности за отгруженный уголь, возможной минимизации производства на предприятиях в период карантина и решения социальных вопросов, в частности, использования работниками отпусков.

Было договорено о переводе еженедельных селекторных совещаний в режиме онлайн.

Напомним, президент Зеленский во время Всеукраинского совещания работников угольной отрасли 25 февраля заявил, что все долги по заработной плате перед украинскими шахтерами должны быть погашены в течение марта-апреля этого года.

Задолженность перед шахтерами на 1 января 2020 года составила 922 млн гривен.

Правительство 4 марта 2020 года направило 654 млн грн на погашение задолженности по выплате заработной платы перед шахтерами девяти предприятий.