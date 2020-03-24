В Тернопольской области еще два случая коронавируса

Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией Covid-19 подтверждены в Тернопольской области во вторник, после чего общее количество подтвержденных случаев в области достигло четырех, сообщается на странице Тернопольского штаба для борьбы с коронавирусом в соцсети Facebook.

«Сегодня коронавирус подтвердили у жителя Монастырского района, 1966 г.р. Его госпитализировали в инфекционное отделение Тернопольской больницы скорой помощи. Еще одна инфицированная с подтвержденным Covid-19 — тоже жительница Монастырского района. Сейчас она — в реанимационном отделении Монастырской больницы», — говорится в сообщении.

Таким образом, по состоянию на 17.00 24 марта в Тернопольской области зафиксировано 4 случая заболевания Covid-19, отметили в штабе.