В Тернопольской области еще два случая коронавируса

Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией Covid-19 подтверждены в Тернопольской области во вторник, после чего общее количество подтвержденных случаев в области достигло четырех, сообщается на странице Тернопольского штаба для борьбы с коронавирусом в соцсети Facebook.
«Сегодня коронавирус подтвердили у жителя Монастырского района, 1966 г.р. Его госпитализировали в инфекционное отделение Тернопольской больницы скорой помощи. Еще одна инфицированная с подтвержденным Covid-19 — тоже жительница Монастырского района. Сейчас она — в реанимационном отделении Монастырской больницы», — говорится в сообщении.
Таким образом, по состоянию на 17.00 24 марта в Тернопольской области зафиксировано 4 случая заболевания Covid-19, отметили в штабе.
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