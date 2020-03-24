В Украине стремительно дорожают крупы и овощи

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) с начала марта 2020 года фиксирует рост розничных цен в некоторых регионах страны на гречневую крупу более чем на 50%, пшено — на 24%, сахар — на 16%.
Согласно пресс-релизу АМКУ во вторник, значительное повышение цен зафиксировано и на овощи: почти на 60% подорожал картофель, в некоторых сетях вдвое поднялись цены на лук и морковь.
«Для выявления нарушений законодательства о защите экономической конкуренции комитет требует от продуктовых ритейлеров оперативно предоставлять полную информацию о закупочных и розничных ценах на крупы, хлеб, сахар, муку, самые популярные виды мяса, овощи и тому подобное», — указано в сообщении АМКУ.
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