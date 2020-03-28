В страну в пятницу вернулись 37,3 тысячи украинцев

В Украину в пятницу, 27 марта, последовали 37,3 тыс наших соотечественников, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.
«За минувшие сутки, по сравнению с предыдущим днем, пассажиропоток на государственной границе вырос почти в два раза. Основной поток составляли граждане Украины, которые возвращались домой», — отмечается в сообщении.
Так, 27 марта украинскую границу на въезд и выезд в целом пересекли почти 49 тыс человек, из них более 37 тыс человек — это украинцы, вернувшиеся из-за границы (в предыдущие сутки в Украину вернулось 18 тыс украинцев).
Наибольшее количество украинцев прибывали к границе без транспортных средств. «Именно поэтому в пунктах пропуска сопредельных стран фиксировалось значительное скопление людей, которые ожидали пересечения границы. Для перевозки граждан при содействии Госпогранслужбы Украины привлекались транспортные средства, предоставленные местными властями и ГСЧС», — отмечается в сообщении.
Кроме того, в одном месте можно было пересечь госграницу пешком. 27 марта было оформлено более 22 тыс. украинцев, которые прибыли к границе пешком (в предыдущие сутки — 6,5 тыс человек).
В аэропорту «Борисполь» за сутки было оформлено 5,5 тыс украинцев, вернувшихся в Украину почти 30 рейсами.
За сутки был проведен температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 39 тыс человек. Выявлено двух граждан Украины с повышенной температурой тела. По результатам дополнительной проверки врачи признаков заболевания Covid-19 не обнаружили.
«Кроме того, в установленном порядке оформлялись информативные согласия о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки», — сообщила Госпогранслужба.
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