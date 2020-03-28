В Европе благодаря карантину очистился воздух

Европейское космическое агентство (ЕКА) показало, как очистился воздух над некоторыми столицами в Европе после введения карантинных ограничений.
Об этом сообщается на сайте ЕКА.
«Новые данные, основанные на наблюдениях со спутника Copernicus Sentinel-5P, показывают значительное снижение концентрации диоксида азота в нескольких крупных городах Европы, включая Париж, Мадрид и Рим», — говорится в публикации.
Спутник составил карту загрязнения воздуха и обнаружил значительное падение концентрации диоксида азота 14-15 марта 2020 года, что совпадает с введением строгих карантинных мер. Для сравнения были взяты среднемесячные показатели марта 2019-го.
Отметим, что уровень загрязнения воздуха и парниковых газов и в других регионах мира значительно снизился из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса.
В частности, американские ученые обнаружили, что в Нью-Йорке уровень угарного газа, который образуется при работе автомобилей, упал почти на 50% по сравнению с прошлым годом.
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