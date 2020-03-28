В Тернопольской области коронавирус подтвердился у 21 медицинского работника

Заместитель главы Монастырской районной государственной администрации (РГА) в Тернопольской области Павел Дронь сообщил об инфицировании коронавирусом 21 медицинского работника в районе.
«Официально от руководства оперативного штаба. На 09.00 в Монастырском районе инфицированных коронавирусом 36 человек....Среди них 7 врачей, 8 медсестер, 6 младших медсестер, 2 госслужащих, 1 священник, 1 завдетсадом, 1 ребенок», — написал Дронь на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.
Он также отметил, что первой проблемой является дефицит тестов на определение коронавируса.
Как сообщалось, по состоянию на 10:00 28 марта в Украине 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них восемь летальных, пять пациентов выздоровели (четыре взрослых, один ребенок). В Тернопольской области 43 случая (1 летальный).
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