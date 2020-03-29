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В одном из районов Тернопольской области уже 44 заболевших коронавирусом, среди них 24 медработника

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В одном из районов Тернопольской области уже 44 заболевших коронавирусом, среди них 24 медработника

В Монастыриськом районе Тернопольской области по состоянию на 8:00 29 марта зарегистрировали 44 инфицированных коронавирусом, среди них 24 зараженных медицинских работников, сообщил заместитель председателя Монастыриськой РГА Павел Дронь.

«На 8.00 в Монастырском районе инфицированных коронавирусом — 44 человека... В их числе медперсонала — 24 (7 врачей, 11 медсестер, 6 младших медсестер), 4 ребенка, 2 госслужащие, 1 священник, 1 завдетсадом)», — написал замглавы РГА на своей странице в Фейсбук в воскресенье утром.

По словам Дроня, районная больница получила от областного штаба дезинфицирующие средства для наружной обработки.

Он также проинформировал о продолжении Районной службой НС дезмероприятий в проблемных населенных пунктах.

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Всего на 8:00 воскресенья подтвердили 44 случай заражения. В г.Монастыриська — 26 инфицированных, в с.Швейкив — 7, в с.Ковалевка — 4, один из которых летальный, в с.Горешняя Слободка — 2, в с.Долишняя Слободка — 2, в сс. Бертники, Чехов и Гончаровка по 1 случаю заражения.

Тернопольская область, коронавирус
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