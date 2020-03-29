В США умер первый заразившийся коронавирусом младенец

Первый младенец, заразившийся коронавирусом COVID-19, скончался в США. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения штата Иллинойс.
В сообщении отмечается, что речь идет о ребенке из города Чикаго, которому еще не было года.
«Никогда еще не было смерти, связанной с COVID-19, у младенца. В настоящее время проводится полное расследование, чтобы установить причину смерти», — приводятся слова главы департамента Нгози Эзике.
В ведомстве отметили, что пожилые люди наиболее подвержены риску заболевания коронавирусом. Более 85% смертей от COVID-19 в Иллинойсе приходится на людей в возрасте 60 лет и старше, однако люди всех возрастов заражаются коронавирусом этого типа, указали в департаменте.
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