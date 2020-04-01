В Тернопольской области растет число заболевших Covid-19 медработников

Число заболевших коронавирусной болезнью медиков в Монастырисском районе Тернопольской области увеличилось до 32 человек, сообщил глава Монастыриской районной государственной администрации Павел Дронь.
«По состоянию на 9:00 в Монастырисском районе инфицированных коронавирусом — 77 человек ... в их числе медперсонала — 32 (10 врачей, 14 медсестер, 8 младших медсестер)», — написал он на своей странице в Facebook.
Также в числе заболевших 5 детей, двое госслужащих, двое полицейских, священник, заведующий детским садом, учитель, спасатель и глава Монастырисской объединенной территориальной громады.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016