В Тернопольской области растет число заболевших Covid-19 медработников

Число заболевших коронавирусной болезнью медиков в Монастырисском районе Тернопольской области увеличилось до 32 человек, сообщил глава Монастыриской районной государственной администрации Павел Дронь.

«По состоянию на 9:00 в Монастырисском районе инфицированных коронавирусом — 77 человек ... в их числе медперсонала — 32 (10 врачей, 14 медсестер, 8 младших медсестер)», — написал он на своей странице в Facebook.

Также в числе заболевших 5 детей, двое госслужащих, двое полицейских, священник, заведующий детским садом, учитель, спасатель и глава Монастырисской объединенной территориальной громады.