Эксперты Белого дома предупредили о возможности 2,2 млн смертей из-за вируса

Смертность от коронавируса в США может составить до 2,2 млн человек при неблагоприятном развитии ситуации, заявили эксперты, входящие в группу по координации усилий по борьбе с инфекцией при администрации президента, сообщает The New York Times.

Во вторник во время брифинга в Белом доме прошла презентация текущей ситуации с вирусом в стране. Как сообщает CNN, презентация стала первым случаем за все время борьбы с коронавирусом, когда администрация президента представила официальные прогнозы по уровню смертности.

По данным экспертов, передает The New York Times, смертность на уровне 2,2 млн человек может угрожать США, если для борьбы с вирусом ничего не будет сделано.

Более вероятными потерями члены группы посчитали смертность на уровне 100–240 тыс. человек. Такое развитие ситуации может ожидать страну, если ограничения, введенные властями, будут соблюдаться.

В понедельник, 30 марта, президент США сообщил, что если властям удастся удержать смертность на уровне 100–200 тыс. человек, то это будет хорошим показателем их работы. По словам президента, пик смертности в стране ожидается в ближайшие две недели.

31 марта, по данным Университета Джонса Хопкинса, США обогнали Китай по числу смертей от коронавируса, заняв третье место в мире после Италии и Испании. На тот момент в стране скончались 3415 человек.

По последним данным университета, количество умерших от коронавируса в США составило 3,9 тыс. человек. В стране было зарегистрировано 189 510 случаев заражения.