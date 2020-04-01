Эксперты Белого дома предупредили о возможности 2,2 млн смертей из-за вируса

Смертность от коронавируса в США может составить до 2,2 млн человек при неблагоприятном развитии ситуации, заявили эксперты, входящие в группу по координации усилий по борьбе с инфекцией при администрации президента, сообщает The New York Times.
Во вторник во время брифинга в Белом доме прошла презентация текущей ситуации с вирусом в стране. Как сообщает CNN, презентация стала первым случаем за все время борьбы с коронавирусом, когда администрация президента представила официальные прогнозы по уровню смертности.
По данным экспертов, передает The New York Times, смертность на уровне 2,2 млн человек может угрожать США, если для борьбы с вирусом ничего не будет сделано.
Более вероятными потерями члены группы посчитали смертность на уровне 100–240 тыс. человек. Такое развитие ситуации может ожидать страну, если ограничения, введенные властями, будут соблюдаться.
В понедельник, 30 марта, президент США сообщил, что если властям удастся удержать смертность на уровне 100–200 тыс. человек, то это будет хорошим показателем их работы. По словам президента, пик смертности в стране ожидается в ближайшие две недели.
31 марта, по данным Университета Джонса Хопкинса, США обогнали Китай по числу смертей от коронавируса, заняв третье место в мире после Италии и Испании. На тот момент в стране скончались 3415 человек.
По последним данным университета, количество умерших от коронавируса в США составило 3,9 тыс. человек. В стране было зарегистрировано 189 510 случаев заражения.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016