В Украине с понедельника ужесточили карантин

В Украине с 6 апреля ужесточаются требования к ограничительным мероприятий в связи с карантином.

Кабинет министров опубликовал постановление № 255 от 2 апреля об усилении карантинных мер в Украине, которые будут действовать с 6 по 24 апреля.

В частности, во время карантина будет действовать запрет на:

пребывание в общественных местах без маски или респиратора;

перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;

посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

посещение спортивных и детских площадок;

проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и пр.) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Как сообщалось, по состоянию на 22:00 5 апреля в Украине 1 308 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19.