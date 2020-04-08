Вопрос отмены карантина власти готовы комментировать не ранее чем через 10 дней

Решение об отмене карантина будет приниматься ближе к его завершению, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.
«Что касается введения и отмены карантина, решение будет приниматься ближе к самому сроку завершения карантина. Мы только на третьем дне усиленных жестких мер карантина, поэтому вопрос отмены карантина мы будем комментировать не ранее, чем через 10 дней от сегодняшней даты», — сказал Ляшко.
Он добавил, что сейчас исследуется развитие эпидемической ситуации в Украине по коронавирусной болезни.
«Мы сравниваем все сценарии, которые происходят в странах Европейского Союза, а также в странах-соседях, которые позже нас ввели превентивные меры», — подчеркнул главный санитарный врач.
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