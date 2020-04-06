Умер священник, у которого первым на Тернопольщине подтвердили коронавирус

В Тернопольской области в понедельник утром скончался священнослужитель из города Залещики, у которого первым в регионе лабораторно подтвердили коронавирус COVID-19, сообщает штаб для борьбы с коронавирусом Тернопольского горсовета.

«Умер мужчина 57 лет из города Залещики. Это священник, у которого первым на Тернопольщине лабораторно подтвердили коронавирус. Мужчина проходил лечение в Тернопольской больнице скорой помощи. В последние дни его состояние ухудшилось. Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спасти мужчину не удалось. Сегодня утром он умер», — сообщается на странице Тернопольского штаба для борьбы с коронавирусом в соцсети Фейсбук.

Согласно информации, всего с начала эпидемии коронавируса на Тернопольщине умерло 3 человека: 68-летний житель Монастырского района, 57-летняя жительница Козовского района и 57-летний житель города Залещики.