В Украине уже 1319 случаев инфицирования коронавирусом и 38 смертей

В Украине зафиксировано 1319 случаев инфицирования коронавирусом COVID—19, 38 человек умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«В Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19. По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев», — говорится в сообщении Минздрава на странице в Фейсбуке.

В частности, коронавирусная болезнь обнаружена:

— Винницкая область — 75 случаев;

— Волынская область — 24 случая (2 летальных);

— Днепропетровская область — 14 случаев;

— Донецкая область — 9 случаев (1 летальный);

— Житомирская область — 11 случаев (2 летальных);

— Закарпатская область — 35 случаев;

— Запорожская область — 41 случай;

— Ивано-Франковская область — 116 случаев (7 летальных);

— Кировоградская область — 41 случай (1 летальный);

— г. Киев — 234 случаев (4 летальных);

— Киевская область — 91 случай (5 летальных);

— Львовская область — 27 случаев;

— Луганская область — 3 случая;

— Одесская область — 27 случаев;

— Полтавская область — 11 случаев;

— Ровенская область — 39 случай (5 летальных);

— Сумская область — 51 случай (2 летальных);

— Тернопольская область — 160 случаев (2 летальных);

— Харьковская область — 1 случай;

— Херсонская область — 10 случаев (1 летальный);

— Хмельницкая область — 10 случаев;

— Черновицкая область — 220 случаев (5 летальных);

— Черкасская область — 62 случай (1 летальный);

— Черниговская область — 7 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 6 апреля в ЦОЗ поступило 373 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 5864 сообщения о подозрении на COVID-19.