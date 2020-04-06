В Украине уже 1319 случаев инфицирования коронавирусом и 38 смертей

В Украине зафиксировано 1319 случаев инфицирования коронавирусом COVID—19, 38 человек умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«В Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19. По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев», — говорится в сообщении Минздрава на странице в Фейсбуке.
В частности, коронавирусная болезнь обнаружена:
— Винницкая область — 75 случаев;
— Волынская область — 24 случая (2 летальных);
— Днепропетровская область — 14 случаев;
— Донецкая область — 9 случаев (1 летальный);
— Житомирская область — 11 случаев (2 летальных);
— Закарпатская область — 35 случаев;
— Запорожская область — 41 случай;
— Ивано-Франковская область — 116 случаев (7 летальных);
— Кировоградская область — 41 случай (1 летальный);
— г. Киев — 234 случаев (4 летальных);
— Киевская область — 91 случай (5 летальных);
— Львовская область — 27 случаев;
— Луганская область — 3 случая;
— Одесская область — 27 случаев;
— Полтавская область — 11 случаев;
— Ровенская область — 39 случай (5 летальных);
— Сумская область — 51 случай (2 летальных);
— Тернопольская область — 160 случаев (2 летальных);
— Харьковская область — 1 случай;
— Херсонская область — 10 случаев (1 летальный);
— Хмельницкая область — 10 случаев;
— Черновицкая область — 220 случаев (5 летальных);
— Черкасская область — 62 случай (1 летальный);
— Черниговская область — 7 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По состоянию на утро 6 апреля в ЦОЗ поступило 373 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 5864 сообщения о подозрении на COVID-19.
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