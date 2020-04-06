В Тернопольской коронавирусом заболели 44 медика

В Тернопольской области инфицирование COVID-19 подтверждено у 44 медицинских работников, сообщает штаб для борьбы с коронавирусом Тернопольского городского совета.

«В Тернопольской области коронавирусом заболели 44 медика: 35 — в Монастырском районе; 2 — в Залищицком районе; 4 — в Кременецком районе; 1 — в Козивском районе; 1 — в Бучацкого районе; 1 — врач из Тернополя (его заболевание не связано с профессиональной деятельностью)», — говорится в сообщении на странице в Фейсбук.

Ка сообщалось, до данным Минздрава Украины, по состоянию на 9 утра 6 апреля в Тернопольской области 160 случаев (2 летальных) заболевания коронавирусом.