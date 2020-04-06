Восемь депутатов заболели коронавирусом

По состоянию на понедельник, 6 апреля, в Верховной Раде подтверждены 8 случаев заражения коронавирусом среди народных депутатов, заявил член фракции «Слуга народа» Александр Качура.
«На сегодня, по результатам эпидемиологических расследований случаев заболевания COVID-19, в Верховной Раде Украины подтверждены случаи указанной болезни у народных депутатов Украины: Виталий Борт — „ОПЗЖ“, Владимир Ватрас — „Слуга народа“, Руслан Горбенко — „Слуга народа“ (вылечился), Игорь Кисилев — „ОПЗЖ“, Александр Лукашев — „ОПЗЖ“, Сергей Рудик — внефракционный, Анна Скороход — внефракционный, Сергей Шахов — „Доверие“ (вылечился)», — написал Качура в понедельник в своем канале в Telegram.
Он добавил, что установлены контакты Скороход с нардепами Гео Леросом («Слуга народа»), Игорем Васильковским («Слуга народа»), Владимиром Вятровичем («Европейская солидарность»), Ниной Южаниной («Евросолидарность»), Александром Санченко («Слуга народа»), Ахтемом Чийгозом («Евромолидарность») и Ольгой Саладухой («Слуга народа»).
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