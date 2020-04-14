Wizz Air сокращает персонал и снижает зарплаты

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air для смягчения финансового воздействия пандемии коронавируса приняла ряд мер в отношении штата компании и зарплат сотрудников.

Как сообщила пресс-служба лоу-коста во вторник, в частности, принято решение сократить 1 тыс. сотрудников, что составляет 19% от общего количества персонала.

Кроме того, Wizz Air заявила о намерении в новом финансовом году сократить вознаграждения гендиректора, членов совета директоров и всех топ-менеджеров на 22%, а заработную плату пилотов, бортпроводников и офисного персонала – на 14% в среднем.

Wizz Air отмечает, что в марте 2020 года объем перевозок лоу-костера сократился на 34%. В настоящее время компания эксплуатирует только 3% своей производительности, которая была до COVID-19.