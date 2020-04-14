Зеленский надеется, что после Пасхи ситуация с коронавирусом улучшится

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что прохождение Пасхальных праздников с соблюдением требований карантина и как можно меньшим количеством заражений позволит говорить об улучшении ситуации с распространением коронавируса в стране.
«Если нам удастся пройти Пасху так, чтобы не было скоплений людей, и чтобы поменьше людей заразились, мы сможем говорить об улучшении ситуации в Украине. Но до тех пор каждый украинец должен осознавать важность карантина», — подчеркнул он во вторник на традиционном ежедневном совещании по вопросам борьбы с коронавирусом, сообщает пресс-служба главы государства.
Как сообщил на совещании у президента Зеленского министр здравоохранения Максим Степанов, две комиссии — вирусологов и пульмонологов — проверят состояние обеспечения медицинскими средствами больниц в регионах и готовность медработников к приему больных.
Будет также детально изучен каждый случай смерти, чтобы выяснить причины, особенно в областях, где уровень смертности очень высок, сообщает пресс-служба главы государства.
«Действительно, в некоторых областях количество смертей значительно выше, чем в других. Это настораживает. Возможно, нашим врачам в регионах надо чем-то помочь», — отметил Зеленский.
В то же время на совещании отмечалось, что зафиксирован спад заражения COVID-19 в Тернопольской области, которая была среди лидеров по количеству инфицированных коронавирусом.
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